مصدر: سعر بيع الترشيح الواحد للانتخابات العراقية يصل إلى 500 ألف دولار

"خمس شدات"، حسب لهجة العراقيين هي تعادل 500 ألف دولار، سعر وصل إليه بيع الترشيح الواحد في الانتخابات النيابية العراقية المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لشخصيات أخرى لم تحصل على فرصة التسجيل في القوائم المتقدمة للمفوضية.

وأفاد مصدر محلي عراقي مطلع لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن ثمانية مرشحين حتى الآن من داخل قضاء هيت غربي الأنبار، غرب العراق، انسحبوا من الترشيح مقابل مبلغ قدره 500 ألف دولار أمريكي، وآخرون انسحبوا مقابل وعود بمناصب رفيعة وعدهم بها المرشحون البدلاء ممن يمتلكون شعبية وأصوات قد ضمنوها.

وكشف المصدر الذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن أحد الذين تفاوضوا على شراء مكان مرشح، هو عضو مجلس محلي سابق ومتهم بقضايا فساد وهرب من المدينة أثناء اجتياح "داعش" الإرهابي لأجزاء واسعة من الأنبار.

ويلفت المصدر إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين المرشحين وبعض الشخصيات المعروفة في المدينة استعدادا لخوض الانتخابات النيابية.

وشهدت الانتخابات النيابية العراقية السابقة عام 2018 إقبالا ضعيفا ومقاطعة كبيرة من الناخبين، إضافة إلى تعرض صناديق الاقتراع للاحتراق داخل المخازن في بغداد ومنها في جانب الرصافة.