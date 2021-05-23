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    الممثل المصري سمير غانم

    المشتبه فيه بوفاة سمير غانم... هل انتشر "الفطر الأسود" في مصر؟

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    انتابت حالة شديدة من الفزع جميع الأوساط المصرية، بعد أن تداولت تقارير إخبارية بأن وفاة أيقونة الكوميديا المصرية، سمير غانم، كان بسبب إصابته بمرض "الفطر الأسود"، وخطورة انتشاره في مصر، كونه أحد توابع السلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

    وبدأت القصة بتصريحات حسام غانم، شقيق سمير غانم، أن شقيقه توفي نتيجة إصابته بالفطر الأسود في عينه قبل وفاته مباشرة، وأنه كان سببا مباشرا في وفاته.

    اختبارات - لقاح مضاد فيروس كورونا، أبريل 2020
    © REUTERS / Dado Ruvic
    مصر... لجنة مكافحة كورونا تكشف حقيقة وجود إصابات بـ"الفطر الأسود" في البلاد

    وأثار الأمر حالة من الفزع في مصر، خاصة وأن هذا قد يشير إلى احتمالية انتشار السلالة الهندية في مصر بصورة كبيرة، وهو ما استدعى أكثر من مسؤول مصري للتصريح، وكشف حقيقة الأمر.

    وكان آخرهم، أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، ووزير الصحة الأسبق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قال في تصريحات لصحيفة "الشروق" المصرية، إن ما ينشر بشأن رصد حالات مصابة بالفطر الأسود في مصر مؤخرا غير صحيح، وأن تصريحاته بشأن هذا الأمر نقلت على نحو غير دقيق.

    وتابع حاتم: "المرضى الذين يستخدمون المضادات الحيوية بكثرة وكذلك الكورتيزون، بسبب إصابتهم بمرض فيروسي، قد يعرضهم ذلك للإصابة بمرض الفطريات العادية أو الفطر الأسود، والتهابات الفيروسات الشديدة تسبب دومًا إصابة بالفطريات".

    وأوضح، بقوله إن مرض الفطر الأسود في مصر غير مرتبط بالسلالة الهندية المستحدثة، وأنه لا يمكن التأكيد أو النفي بوجود حالات للفطر الأسود في مصر نتيجة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، إلا بعد ظهور نتائح تحاليل عينات الموجة الثالثة للفيروس، لافتا إلى أنها تجرى حاليا ومستمرة لمدة أسبوعين وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

    واضطرت حالة الجدل تلك أن يخرج أيضا رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية، محمد عبد الفتاح، عن صمته في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "السلطات الصحية في مصر لم ترصد على الإطلاق ظهور السلالة الهندية لفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الآن".

    الفنان المصري، سمير غانم
    © AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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    وتابع، بقوله: "تلك الأنباء المتداولة عن إصابة أشخاص بالفطر الأسود، نتيجة الإصابة بالسلالة الهندية غير دقيقة على الإطلاق".

    ونقلت بوابة "أخبار اليوم"، عن محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك 3 حالات مصابة بـ"الفطر الأسود" في 3 محافظات، مؤكدا أن هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا، ولكن يصيب بعض مصابي الفيروس.

    وقال النادي عن الفطر الأسود: "إنه عدوى فطرية تصيب من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي، ويحدث لحالات قليلة جدا وهو نادر الإصابة به، ويحدث نتيجة الإفراط في استخدام الكورتيزون والأدوية المثبطة للمناعة".

    حذر النادي من الإفراط في المضادات الحيوية والكوريتزون دون استشارة الطبيب، مؤكدا أن هذا المرض ليس له علاقة بفيروس كورونا ولكن يصيب بعض مصابي الفيروس.

    وحول أعراض الفطر الأسود، أوضح النداي أنها تشمل آلاما في الجيوب الأنفية وانسدادا في الأنف، وصداعا نصفيا وتورما وتنميلا وتشوشا في الرؤية، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، هم مرضى السكر، وكذلك مرضى الأورام، لافتا إلى أن المرض ليس بجديد ولكن بدأ الاهتمام به بسبب أدوية فيروس كورونا وسوء استخدام البعض لها، إذ ينتقل من البيئة غير النظيفة للإنسان، مطمئنا المواطنين بأن من بين 4 آلاف مريض، يظهر مريض واحد مصاب بالفطر الأسود.

    وتوفي الفنان سمير غانم قبل يومين تقريبًا عن عمر يناهز الـ84 عاما بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بفشل كلوي.

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    وفاة, فيروس كورونا, فطر, سمير غانم
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