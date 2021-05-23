تسجيل
19:27 GMT23 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس وزراء تونس المكلف هشام المشيشي يعلن تشكيل حكومته

    زيارة المشيشي إلى ليبيا... تونس تبحث عن تعاون جديد مع جوارها

    © Sputnik . Mariem Gdira
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/18/1046348268_0:0:1200:676_1200x675_80_0_0_b28d985c208223bfb00dca18bbc7e58d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105231049046741-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7/

    اختتم، اليوم الأحد، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي زيارته إلى الجوار الليبي والتي تأمل من خلالها تونس في بناء تعاون اقتصادي جديد مع هذا البلد الشقيق والاستفادة من مخطط إعادة الإعمار فيه.

    زيارة المشيشي إلى ليبيا هي الأولى التي يؤديها رئيس الحكومة التونسية إلى البلد الشقيق مصحوبا بوفد رفيع المستوى يضم ممثلين من المنظمات الوطنية ورجال الأعمال، والثانية على مستوى الدبلوماسية الرسمية إذ سبقتها زيارة أخرى لرئيس الجمهورية قيس سعيد إبان تعيين الحكومة الليبية الانتقالية.

    وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور سلامة الغويل
    © Photo
    وزير الدولة للاقتصاد في ليبيا يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف زيارة الوفد الحكومي التونسي لطرابلس

    وأكد المشيشي خلال اللقاء الصحفي المشترك الذي جمعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة التزام بلاده بتحرير المبادلات التجارية وتنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال من وإلى ليبيا، واستعداد تونس لمرافقة الليبيين في مرحلة البناء القادمة باسطا خبرة بلاده في مجالات التكوين والإدارة والبنية التحتية وغيرها.

    وشدد المشيشي على أن تونس تتوفر على مناخ استثماري مشجع وأنها ترحب بكل المستثمرين ومنهم بالأخص الليبيون الذين "يتمتعون بمكانة خاصة في تونس".

    من جانبه أعلن الدبيبة عن توقيع اتفاقية متعددة البنود تشمل جوانب التعاون الفني والتقني في مجالات النقل البري والبحري والجوي، واصفا إياها بـ"الخطوة الجريئة والايجابية لتحقيق المنفعة العامة للشعبين الشقيقين".

    وأكد أن ليبيا ستقف إلى جانب تونس في المجال الاقتصادي خاصة على أثر جائحة كورونا، واعدا إياها بتوفير كمية هامة من اللقاحات ستوجه إليها فور الحصول عليها، إلى جانب إرسال كميات هامة من المستلزمات الطبية للمستشفيات التونسية في الجنوب التونسي.

    كما وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بتسوية وضعية العمالة التونسية في ليبيا، معلنا رفع القيود على الاعتمادات في دخول البضائع من تونس عبر الحدود البرية.

    فتح القنوات

    واعتبر وزير الخارجية السابق أحمد ونيّس في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن رئيس الحكومة ختم من خلال هذه الزيارة الرمز الذي سبق به رئيس الدولة قيس سعيّد لمّا أقلع إلى ليبيا غداة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي أكدت على نهاية التقسيم في السلطة التنفيذية جراء الحرب الأهلية.

    وأضاف: "عندما توصل الأشقاء الليبيون إلى تصور سلطة تنفيذية واحدة وحكومة ورئيس دولة واحد، أسرع رئيس الجمهورية التونسية إلى ليبيا للاستبشار والتهنئة، وليست زيارة رئيس الحكومة مع النشطاء الاقتصاديين في تونس إلا تكملة لهذا الرمز وترجمة موضوعية للعلاقات المستقبلية بين الدولتين".

    ويرى ونيّس أن هذه الزيارة هي عمل بنّاء من حيث التوقيت والمضمون ومشجّع بالنظر إلى تجاوب المسؤولين الليبيين مع هذه الزيارة التي قدم فيها الوفد التونسي رؤيته للمحطة المقبلة، قائلا "لم تكن تونس لتتصور أقل من هذا من طرف الأشقاء الليبيين بحكم الجوار وبحكم المشاكل المشتركة وهذا التجاوب هو دلالة على أنهما شعب واحد في دولتيّن".

    وبيّن أن الفائدة الكبرى التي حصلت لتونس من خلال هذه الزيارة هي استعادتها لفتح القنوات "إذ لم تعد بحاجة بعد اليوم إلى اجراءات مثقلة وبيروقراطية للتنقل لا من حيث المجتمع المدني ولا من حيث العمالة والشغالين والخبراء ولا من حيث المسؤولين سواء في مجال الصحة العمومية أو الإعلام أو ميدان الأشغال الاقتصادية والفنية والسياسية".

    وأشار إلى أن تونس ضمنت من خلال هذه الزيارة فتح أبواب التعاون الاقتصادي التي كانت موصدة بحكم المصاعب الداخلية والخارجية.

    فسح المجال لتركيا

    على الجانب الآخر، يؤكد أستاذ العلوم الجيوسياسية الدكتور رافع الطبيب لـ "سبوتنيك"، أن هذه الزيارة لم تكن معزولة عن المبادرة التي قام بها مجلس الأعمال التونسي الأفريقي من أجل ضمان تواجد رجال الأعمال التونسيين في ليبيا وفي الاستثمارات المستقبلية لهذا البلد.

    وتابع أن رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يخلق الحدث واستغل هذا المشروع الذي أسسه المجتمع المدني، قائلا: "هذه الزيارة كانت بمثابة رفع للحرج تجاه رجال الأعمال أكثر منها إرادة سياسية حقيقية للتواجد في ليبيا".

    رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
    © Sputnik . NADER EL SHAREEF
    الدبيبة يعلن توقيع اتفاقية متعددة البنود بين تونس وليبيا
    وقال الطبيب إن رئيس الحكومة سافر إلى ليبيا دون أن تكون له مشاريع أو تصورات تقدمها تونس التي لها رصيد يعتد به من خبرة مؤسسات التنمية في رسم مشاريع التخطيط والتهيئة الترابية.
    وبيّن أن ليبيا في حاجة إلى تصورات وأطروحات ومشاريع إنشائية قبل الحديث عن الأمور التجارية والمالية، مضيفا أن الليبيين أنفسهم صرحوا بأنهم في حاجة إلى تصورات لإعادة إعمار البشر قبل الحجر.
    واعتبر الطبيب أن التصريحات التي نشرتها رئاسة الحكومة التونسية للعموم مجرد إنشاء وأن اتفاقية العبور التي تحدث عنها الدبيبة لا معنى لها، قائلا إن التونسيين ليسوا في حاجة إلى تصريح من أعلى هرم السلطة لعبور ليبيا التي يذهبون إليها سيرا على الأقدام"، متسائلا عن تشبيك العلاقات الاقتصادية والمشاريع المندمجة.

    وأشار أستاذ العلوم الجيوسياسية إلى وجود نية من حكومة المشيشي في تغييب تونس عن التواجد في ليبيا خدمة للأتراك، موضحا: "تخضع المنطقة الغربية إلى نفوذ تركيا الراعية الرسمية لحزب حركة النهضة الحزب الأول في هذه الحكومة، وهو ما يفسر عدم سعي رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى لعب دور فاعل في ليبيا حتى تتمكن تركيا من وضع يدها على اقتصاد المنطقة الغربية".

    زيارة متسرعة

    وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، قال المختص في الشأن الليبي غازي معلا إن زيارة المشيشي إلى ليبيا وإن كانت متأخرة فهي تتضمن دلالة سياسية مهمة على وجود رغبة واضحة في إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه سابقا وتطويرها خاصة من الناحية الاقتصادية.

    ومن ناحية المضمون، لفت معلا إلى وجود توافق ورغبة مشتركة في تسوية المشاكل الآنية بين الدولتين وأولها المشاكل المتعلقة بالعبور والأموال المجمدة وحق التملك.

    وثمّن معلا قرار إعادة فتح الاعتمادات الذي اشتغل عليه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي منذ مدة، معتبرا أن هذه الزيارة كانت بمثابة تتويج لهذا العمل، حيث سيصبح بمقدور البنك المركزي الليبي فتح اعتمادات للتجار التونسيين بعد أن كانت مغلقة، وهو ما سيساعد على نمو الصادرات التونسية وتدفق العملة الصعبة إلى الدولة التونسية بأكثر سلاسة.

    واستطرد: "الزيارة افتقرت إلى نظرة استراتيجية واضحة في تطوير العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى وجود نوع من التسرع في التجهيز لهذه الزيارة من طرف الوفد التونسي الذي لم يكن مصحوبا بطلبات ولا متقيدا بجدول أعمال واضح.

    وتساءل معلا: "لماذا لم يستغل الوفد التونسي هذه الزيارة لمناقشة مسألة المطالبة بالمتخلدات المالية للمؤسسات التونسية قبل وبعد ثورة 2011؟"، منتقدا عدم وجود تنسيق بشأن نوعية المشاريع المطلوب إنجازها بسرعة هذه السنة في ليبيا أو محاولة لخلق شراكات في هذا الموضوع لتشغيل المؤسسات التونسية.

    انظر أيضا:

    تونس... أحزاب سياسية تدق طبول الحرب ضد المشيشي
    عبير موسي تنظم مسيرة سيارة للمطالبة باستقالة الغنوشي والمشيشي
    المشيشي: نسعى لقرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد
    حركة النهضة: متمسكون بالمشيشي ولن نطعنه من الخلف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المغنية ستيافانيا، ممثلة اليونان، خلال فقرة فنية في نصف النهائي من مسابقة الغناء الأوروبية يويوفيجن-2021 في روتردام، هولندا 19 مايو 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك