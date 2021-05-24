زلزال يضرب بحر عمان

ضرب زلزال بقوة 2.9 على مقياس ريختر، بحر عُمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بوقوع زلزال بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر في بحر عُمان، وذلك في تمام الساعة 4:54 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضح مركز الرصد أن الزلزال وقع على عمق 10 كليومتر، وعلى بعد 19 كيلومتر عن ولاية دبا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

زلزال بقوة ٢٫٩ في بحر عمان س ٤:٥٤ ص بالتوقيت المحلي. pic.twitter.com/NDETLQonNV — مركز رصد الزلازل (@emcsquoman) May 24, 2021

في سياق آخر، شهدت الصين، منذ أيام، سلسلة من الزلازل القوية شمال غربي وجنوب غربي البلاد، مما أسفر عن مصرع شخصين على الأقل، وفقا لما ذكره مسؤولون محليون وعلماء زلازل في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي (بالتوقيت المحلي).

وتعتبر كل من مقاطعة تشينغهاي الواقعة في الشمال الغربي على هضبة التبت ومقاطعة يوننان في جنوب غرب الصين من المناطق المعرضة لخطر الزلازل، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".