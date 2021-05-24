سوريا... تجمع جماهيري حاشد في حلب

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن أبناء مدينة حلب السورية احتشدوا في تجمع جماهيري، أمس الأحد.

وأوضحت الوكالة أن ساحة سعد الله الجابري في حلب شهدت هذا الحشد الجماهيري "دعماً للاستحقاق الرئاسي وتأكيدا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء القادم ضمانا لمستقبل سوريا".

وتضمنت الفعالية فقرات فنية منوعة وأغاني وطنية وعروضا لفرق الكشاف والاتحاد الرياضي ومنظمة طلائع البعث.

وأكد المشاركون في هذا الحشد ضرورة مشاركة السوريين في الاستحقاق الدستوري لاختيار من يمثلهم في قيادة البلاد من أجل إعادة إعمار البلاد، لافتين إلى دور الشباب المحوري في المرحلة القادمة.

في سياق متصل، سلم وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، أمس الأحد، وزير العدل أحمد السيد واللجنة العليا للانتخابات نتائج فرز أصوات الناخبين السوريين المقيمين في الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال المقداد، في كلمة له، إن "الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج جرت في 46 صندوقا انتخابيا في السفارات السورية، وسارت بشكل إيجابي وبأجواء ديمقراطية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

​وأضاف أن "نسبة المشاركة من الناخبين المقيمين في الخارج مرتفعة جدا بالرغم من منع بعض الجهات وصول السوريين إلى صناديق الاقتراع"، مرحبا بمن لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية.

يذكر أن هذه الانتخابات هي ثاني انتخابات رئاسية تعددية في سوريا حسب الدستور السوري الجديد، الذي تم إقراره في استفتاء شعبي مطلع عام 2012، ومن المقرر أن يدلي السوريون في الداخل بأصواتهم لانتخاب رئيس الجمهورية في 26 مايو/ أيار الجاري، فيما صوّت السوريون في الخارج، في يوم واحد فقط، في الانتخابات التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم بشار الأسد، ومحمود مرعي، وعبد الله عبد الله.