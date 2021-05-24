"مسبار الأمل" ينطلق اليوم لالتقاط أول صورة كاملة للغلاف الجوي للمريخ

أعلن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" عن الاستعداد الكامل لبدء المسبار مهمته العلمية في المريخ.

وبحسب صحيفة "البيان"، فإن المهمة العلمية لمسبار الأمل تبدأ اليوم الاثنين وتتواصل لمدة عامين.

وتتمثل مهمة المسبار في الحصول على أول صورة كاملة لمختلف طبقات الغلاف الجوي للمريخ خلال النهار والليل وجميع فصول السنة المريخية التي تساوي عامين أرضيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع أجرى كافة الاختبارات اللازمة للتأكد من دقة وسلامة الأجهزة العلمية الموجودة على متن المسبار والتي أظهرت أن أداء هذه الأجهزة يفوق التوقعات.

ونقلت الصحيفة عن المهندس عمران شرف، مدير المشروع، أنه بعد الرحلة الناجحة إلى المريخ والمناورة شبه المثالية لدخول مدار الكوكب والانتقال من مدار التقاط مسبار الأمل إلى المدار العلمي، أكملنا مرحلة المعايرة والاختبار.

وأعرب عن سعادته للإعلان عن أن مسبار الأمل في وضع مثالي لبدء مهمته العلمية التي تستمر لمدة عامين.

وأشار إلى أن بدء المهمة العلمية للمسبار يتوج سنوات من العمل الدؤوب والمتفاني لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.