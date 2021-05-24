التحالف العربي يعلن إحباط "هجوم حوثي" في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، "إحباط هجوم حوثي وشيك بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

وقال التحالف العربي، إن "الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ"، مؤكدا "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

#عاجل #التحالف: إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021

وأضاف التحالف أن "المتمردين الحوثيين الموالين لإيران، يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة، المطلة على البحر الأحمر".

#عاجل #التحالف: المليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021

​وتوعد القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، أمس الأحد، التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، بهجمات حال استمرار عملياته العسكرية والقيود المفروضة على المنافذ التي تديرها الجماعة.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر العام السابق.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.