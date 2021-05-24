قناة السويس تؤكد زيادة إيراداتها بنحو 16% رغم أزمة السفينة الجانحة

وقال رئيس الهيئة في تصريحات للتليفزيون المصري، إن إيرادات القناة زادت خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنحو 15.8%، مقارنة بشهر أبريل في العام الماضي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الاثنين.

وأوضح ربيع أن إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس بلغت 551 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 476 مليون دولار، في أبريل 2020.

وعلق ربيع على أعمال التكريك التي تشهدها القناة ومشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه، مؤكدا أنها لم تؤثر على الحركة الملاحية في القناة.

وبين أن الهدف من أعمال التكريك المتواصلة حاليا في القناة هو زيادة أعداد السفن وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن العبور.

وكانت حركة الملاحة قد تعطلت في القناة، في شهر مارس/ آذار الماضي، لمدة 6 أيام، بسبب جنوح السفينة "إيفر غيفن"، قبل أن تنجح الهيئة في تعويمها ليتم استئناف حركة الملاحة في المجرى الملاحي للقناة.