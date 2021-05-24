مستشار السيسي يتوقع موعد انخفاض إصابات "كورونا" في مصر... فيديو

توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية، اليوم الاثنين، موعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس "كورونا".

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الفترة الحالية تكون عالية جدا، حيث أن كثيرا من الحالات تكون ما بين البسيطة إلى المتوسطة، ونسبة الوفيات تكون في الحالات الشديدة أو الشديدة جدا.

وأكد أن هناك توقعات بانخفاض أعداد المصابين بكورونا خلال الفترة القادمة، متوقعا بدء الانخفاض من الأسبوع المقبل.

وأضاف تاج الدين، أن "الاستجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة الماضية بدأ يؤتي ثماره في احتمالية انخفاض أعداد المصابين بكورونا خاصة الحالات الحادة أو الشديدة".

وسجلت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، 1145 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و51 حالة وفاة جديدة.