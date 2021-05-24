في "ذكرى التحرير"... الرئيس عون يتعهد باسترجاع سيادة لبنان ومحاربة الفساد

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، عبر تغريدة له على حسابه الرسمي "تويتر"، التعهد بمواصلة مسيرة استرجاع السيادة على كامل تراب لبنان ومياهه.

وبمناسبة ذكرى التحرير، 25 مايو/ آيار، قال الرئيس عون: "إنه في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".

في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا

وكما حاربنا العدو وحررنا الارض علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان الى سكة النهوض والازدهار

وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الاصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا — General Michel Aoun (@General_Aoun) May 24, 2021

وأضاف: "وكما حاربنا العدو وحررنا الأرض، علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار، وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا".

ويعيش لبنان مشهدا سياسيا واقتصاديا صعبا وغامضا، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.