الجزائر: لقاح "سبوتنيك V" يلقى رواجا كبيرا في البلاد

قال عضو اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، رياض مهياوي، إن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لمرض "كوفيد 19"، لقي رواجا كبيرا في البلاد.

وأضاف مهياوي خلال تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الاثنين، أن اللجنة تعول كثيرا على اللقاح الذي سيتم تصنيعه في الجزائر بداية من سبتمبر/ أيلول المقبل، في مكافحة الجائحة.

وأشار إلى أن البيانات تعكس تحسن الحالة الوبائية والتزام المواطنين، رغم انتشار سلالات متحورة من الفيروس، لافتا إلى الانتهاء من البروتوكول الصحي الخاص باستقبال المسافرين.

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، أمرا بتنفيذ مشروع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي والإسراع في وتيرة التطعيم وطنيا.

وقدّم تبون توجيهات بضرورة تقديم الإحصاءات من كل ولاية بشكل دقيق، ومباشرة تحقيق وبائي فوري حول أشكال الفيروسات المتحورة في الجزائر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف، أن شحنات جديدة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي ستصل إلى الجزائر خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وأوضح السفير الروسي أن مصنع إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الذي سيكون في الجزائر، سيعمل على تلبية حاجيات البلاد من اللقاح، وإذا كان هناك فائض يمكن للجزائر تصديره.