السودان... الحكم على ضابط أمن سابق بالإعدام شنقا حتى الموت

وحسبما نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، فقد أصدرت محكمة جنايات مدينة أم درمان، صباح اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، على المتهم يوسف محي الدين الفكي، في "قضية مقتل الشهيد حنفي عبد الشكور".
وأشارت الوكالة السودانية، إلى أن من وصفتهم بـ "أولياء الدم"، طلبوا القصاص، بعد أن أخذ القاضي رأيهم.
🔴 #عاجل— هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) May 24, 2021
أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً على قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور.. pic.twitter.com/QkxNMVzHgl
وكان عبد الشكور قتل في أم درمان، دهسا بعربة المتهم، في 3 حزيران/ يونيو 2019. وبدأت جلسات المحاكمة، في 7 تموز/ يوليو 2020؛ وتم عقد 26 جلسة للفصل في الحكم النهائي.
من أمام محكمة قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور— Mreewa 💕🤍💕🤍💕🤍 (@Marwabdo_) May 24, 2021
توافد الثوار مطالبين بالقصاص تزامنآ مع الجلسة الأخيرة pic.twitter.com/m73QqE1yV8
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