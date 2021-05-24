السودان... الحكم على ضابط أمن سابق بالإعدام شنقا حتى الموت

قضت محكمة سودانية، اليوم الاثنين، بإعدام ضابط سابق في قوات الدعم السريع السودانية، عقب إدانته بقتل شاب خلال فض اعتصام القيادة العامة سنة 2019.

وحسبما نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، فقد أصدرت محكمة جنايات مدينة أم درمان، صباح اليوم الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، على المتهم يوسف محي الدين الفكي، في "قضية مقتل الشهيد حنفي عبد الشكور".

وأشارت الوكالة السودانية، إلى أن من وصفتهم بـ "أولياء الدم"، طلبوا القصاص، بعد أن أخذ القاضي رأيهم.

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أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام شنقاً على قاتل الشهيد حنفي عبدالشكور.. pic.twitter.com/QkxNMVzHgl — ‏هاشتاق السودان 🇸🇩 (@hash_sudan) May 24, 2021

وكان عبد الشكور قتل في أم درمان، دهسا بعربة المتهم، في 3 حزيران/ يونيو 2019. وبدأت جلسات المحاكمة، في 7 تموز/ يوليو 2020؛ وتم عقد 26 جلسة للفصل في الحكم النهائي.