مسؤول تونسي يؤكد عدم وجود إصابات بـ''الفطر الأسود'' في البلاد

أكد المختص في البيولوجيا الطبية أمين فوزي سليم، اليوم الاثنين، أن تونس لم تسجل حالات إصابة بمرض "الفطر الأسود"، الذي انتشر في الهند مع ظهور فيروس "كورونا"، موضحا أنه سبق تسجيل حالات إصابة بهذا المرض في تونس خلال فترة التسعينات.

وأوضح سليم، في تصريح مع راديو "موزاييك إف إم" التونسي، أن "هذا المرض يتغلل في جسم الإنسان بواسطة الهواء وهو موجود في الغابات على غرار غابات عين دراهم ويظهر أيضا في الأماكن التي تعاني من الفطريات والتعفنات وهو ما يفسر ظهوره أخيرا في الهند مباشرة مع اكتشاف السلالة الهندية من فيروس "كورونا".

وبيّن سليم أن تونس تملك مخزونا كافيا من الأدوية لمقاومة هذا المرض، مشيرا إلى أن الهند لديها مناخ استثنائي يتميز بتواصل هطول الأمطار طيلة 3 أشهر متتالية دون انقطاع مع ارتفاع في درجات الحرارة وهو ما يسهل ظهور هذه الفطريات.

وتسبب زيادة معدل الإصابات بمرض "ميوكورمايكوسيس"، المعروف باسم "الفطر الأسود"، في إضافة تحديات جديدة لمنظومة الرعاية الصحية في الهند التي تواجه موجة عنيفة من جائحة كورونا، ورصدت وكالة "رويترز" معلومات مهمة عن هذا المرض وآراء خبراء الصحة والأدلة العلمية وراء الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة به.