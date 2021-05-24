دون مقابل... سعودي يعفو عن قاتل ابنه في ساحة القصاص.. فيديو

عفا مواطن سعودي عن قاتل ابنه دون مقابل، وذلك قبل تنفيذ الحكم في ساحة القصاص في تبوك شمالي المملكة.

وقال عوض العمراني لصحيفة "سبق" المحلية، إنه "تنازل لوجه الله تعالى، سائلا الله أن تكون سنة حسنة".

#بيض_الله_وجهك_يالعمراني



في ساحة القصاص في #تبوك ؛ تنازل المواطن عوض سليمان العمراني عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى ودون مقابل، وذلك قبل تنفيذ حكم القصاص على القاتل. pic.twitter.com/53YAimXFPU — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) May 24, 2021

وأضاف أنه اشترط في التنازل عدم إقامة حفلات أو أخذ مبالغ مالية أو مكافآت أو حضور مناسبات يكون سببها التنازل.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع ما أقدَمَ عليه "العمراني" وسط ثناء وإشادات عليه، مشيدين بهذا الموقف الإنساني.

وكان من المقرر تنفيذ الحكم على القاتل، صباح اليوم الاثنين، بعد أن ارتكب جريمة قتل خلال مشاجرة وقعت قبل أربع سنوات.