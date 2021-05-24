تسجيل
16:13 GMT24 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    التجهيزات للانتخابات الرئاسية السورية في سوريا، 20 مايو 2021

    وزير الإعلام السوري لـ"سبوتنيك": الانتخابات الرئاسية تحظى بتغطية إعلامية عربية ودولية كبيرة

    © Sputnik . Mohammad Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية السورية 2021 (26)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/1049019839_0:70:3515:2047_1200x675_80_0_0_e4d10475ad529c5ed7a842b9202c472e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105241049055544-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%80%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-125-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    صرح وزير الإعلام السوري، عماد سارة، بأن الوزارة تلقت نحو 125 طلبا، من وسائل إعلام ووكالات دولية، لتغطية، ومواكبة الانتخابات السورية، مشيرا إلى افتتاح مركزين إعلاميين من أجل تقديم الدعم والمساعدة للصحفيين والإعلاميين لتغطية الحدث.

    وقال سارة في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "حاليا تقدم إلى وزارة الإعلام حوالي 125 طلبا لإعلاميين ومحللين سياسيين وتمت الموافقة عليهم"، مشيرا إلى أن "وزارة الإعلام لا تزال تتلقى الطلبات وتقوم بدراستها".

    وتابع سارة: "إضافة إلى 65 وسيلة إعلامية موجودة في سوريا يمثلون جهات خارجية منهم وكالة "سبوتنيك"، وعدد من وكالات الأنباء، وعدد الصحفيين العاملين فيها داخل سوريا يصل إلى 165 شخصا، أي عدد الصحفيين المعنيين بتغطية الانتخابات من داخل وخارج سوريا وصل إلى 290 صحفيا".

    المحافظات الشرقية تستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، مدينتي الحسكة و القامشلي، سوريا 24 مايو 2021
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    رغم المنع والحصار الأمريكي... الشرق السوري يشارك في الانتخابات الرئاسية
    وحدد وزير الإعلام بأن "الوسائل الإعلامية التي طلبت الدخول إلى سوريا هي من الولايات المتحدة وروسيا ومصر والعراق والأردن ولبنان وبريطانيا والدنمارك وهولندا واليابان والصين"، منوها إلى أن "جميعها أخذت موافقات لتغطية الانتخابات دون أي تحفظ وليس لدينا أي توجيهات أو تعليمات لهم لينقلوا ما يشاؤوا ويفعلوا ما يشاؤوا، ولكن نتمنى عليهم دائما أن يكونوا مهنيين وموضوعيين لا أكثر".

    وأكد الوزير بأنه "تم توفير جميع الخدمات اللوجستية التي يحتاجها الإعلامي، للقيام بتغطية النشاطات... لدينا مركزان إعلاميان سيتم افتتاحهما الأول في وزارة الإعلام، والثاني في فندق "داما روز" من أجل تسهيل للإعلاميين اللقاءات مع محللين سياسيين".

    وأضاف سارة: "يتم التحضير فعليا لإعداد برنامج مريح للإعلاميين في البحث عن المعلومة. عندما فتحنا أبوابنا للجميع هذا يؤكد أننا منفتحون ولا نخشى أو نخاف شيء. كل شيء متاح في سوريا ليذهبوا إلى مراكز الاقتراع وليكتشفوا كيف أن المواطنين السوريين سيتدفقون إلى مراكز الاقتراع، كما تدفقوا بالخارج وحاولت بعض الدول منعهم مثل تركيا وألمانيا من أجل أن لا يحرجوا".

    وحول الاعتداءات التي جرت ضد الناخبين في لبنان، قال الوزير السوري: إن "ما حصل في لبنان، هو أن البعض اكتشف وجود تدمير للمشروع الذي يدعمه المحور الداعم للإرهاب، لذلك قاموا بتحطيم السيارات والباصات والاعتداء على الناس، لأنهم وجدوا أن مشروعهم قد دمر عندما وجدوا هذا التدفق الكبير وهذا البحر من البشر الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع ليقولوا كلمتهم التي تؤكد على سيادة سوريا وكرامتها ووحدتها".

    عشرات آلاف السوريين يتوافدون إلى سفارة بلادهم في بيروت للإقتراع في الانتخابات الرئاسية، سوريا 20 مايو 2021
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    دمشق تدعو بيروت لمحاسبة المعتدين على ناخبين سوريين في لبنان
    وأضاف، قائلا في هذا السياق، بأن "المواطن في الجمهورية العربية السورية يعتبر الانتخابات حق وواجب ولكن أيام الحرب يعقبها فعل تحدي. هو يتحدى كل المشروع الغربي ويقول إن الاستثمار في أوجاع السوريين وآلامهم لم ينفع والحصار الاقتصادي وأيضا التضليل الإعلامي لم ينفع. هذا هو المواطن السوري الحقيقي الذي يعتبر أن حب وعشق تراب الوطن هو إيمان ولا يمكن أن يتخلى عن إيمانه" .

    وفسر الوزير السوري امتناع بعض الدول من إجراء الانتخابات على أراضيها بأنه كيل بمكيالين واتهمهم بأنهم يتحدثون ما لا يفعلون، وأردف قائلا بهذا الصدد: "هم يتحدثون عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وهم أكثر الدول التي تمنع الديمقراطية وحقوق الإنسان.. وبالدليل ما حدث في ألمانيا التي منعت الانتخابات في السفارة السورية في برلين حتى لا تحرج لأنها تحاول من خلال التضليل الإعلامي أن توحي للمجتمع الألماني أن هؤلاء الموجودون هم ضد الدولة السورية ولا يريدون العودة إليها".

    وتجرى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 أيار/مايو الجاري، فيما صوت السوريون بالخارج عليها الخميس الماضي، وسيفتتح أكثر من 10000 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً.

    ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين؛ هم الرئيس الحالي بشار الأسد، الذي فاز في انتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران/يونيو عام 2014 بنسبة تجاوزت 88% من الأصوات؛ وعبد الله سلوم عبد الله وهو برلماني سابق وينتمي لحزب "الوحدويون الاشتراكيون" أحد أحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" رغم أنه ليس مرشحا باسمها، ومحمود مرعي كان من مؤسسي "هيئة العمل الوطني الديمقراطي" التي أعلنت عن نفسها عام 2014 وفي 2016 أصبح (الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية) التي تأسست من تحالف عدد من القوى والكيانات السياسية بعضها أحزاب مرخصة.

    الموضوع:
    الانتخابات الرئاسية السورية 2021 (26)
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    البستانية آني صوفي سيمارد من مدينة إليكوت، تتذوق حشرة الزيز المحمصة خلال مهرجان سيكادا في حديقة دكتور جيم ديوكز غرية فارماسي في كروفتون، بولاية ماريلاند 22 مايو 2021
    "الزيز" كغذاء بديل... مهرجان السيكادا في الولايات المتحدة
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك