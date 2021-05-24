السفير السوري في السودان ينفي وصول طلاب سوريين من الهند

أكد السفير السوري في الخرطوم، حبيب علي عباس، عدم صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وصول طلاب سوريين للخرطوم من الهند بعد تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح عباس أن "الطلاب السوريين الذين يتلقون دراستهم في الهند إذا استدعى الأمر عودتهم، فإنهم سيعودون لبلادهم وليس إلى السودان، إلى جانب أن السلطات السودانية منعت دخول أي مواطن سوداني أو اجنبي قادم من الهند فى ظل انتشار الوباء بالهند"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء حول موافقة الحكومة السودانية على استقبال طلاب سوريين قادمين من الهند، بعد أن طالبت الحكومة الهندية بترحيلهم في أعقاب تفشي فيروس "كورونا" المتحور في الهند.

وتسببت موجة الفيروس التاجي في إنهاك نظام المستشفيات الهندية مع نقص حاد في الأكسجين والأدوية الهامة، وانتشرت طوابير انتظار طويلة للجنازات في محارق الجثث والمقابر، وكذلك صور المتوفين المشتبه في إصابتهم بـ"كوفيد" وهي تطفو في نهر الغانج المقدس أو تُدفن في مقابر ضحلة.