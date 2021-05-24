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    الملك عبد الله الثاني

    ملك الأردن يثمن جهود مصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

    © AFP 2021 / YOUSEF ALLAN
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    ثمّن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الاثنين، الجهود الكبيرة لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في لقائه مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري.

    ونقل ملك الأردن لوزير الخارجية المصري تحياته إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وأكد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية الراسخة بين بلده ومصر، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

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    كما أكد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه بسامح شكري ضرورة البناء على وقف إطلاق النار في غزة، والاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، لتفعيل المسار السياسي، بما يلبي الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

    وأشاد بالتنسيق والتشاور المستمرين بين مصر والأردن، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لبلورة موقف دولي فاعل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

    وأكد ملك الأردن خلال اللقاء على مواصلة المملكة تقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين الأردن ومصر للتخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي على الأشقاء في غزة.

    ولفت إلى تحذيراته المتكررة من عدم إمكانية استمرار الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، وشدد على ضرورة وقف ما تقوم به إسرائيل من اقتحامات وممارسات استفزازية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

    كما شدد ملك الأردن، عبد الله الثاني، على أن بلاده تواصل بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

    من جانبه، نقل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رسالة إلى العاهل الأردني خلال لقائه معه، اليوم الاثنين، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، ومواصلة التنسيق الوثيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقبل، اليوم الاثنين، وزير الخارجية المصري سامح شكري في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لبحث عدد من القضايا على رأسها إعادة إعمار غزة وتثبيت وقف إطلاق النار.

    وأوضح شكري أن "زيارته تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة "دعم الأشقاء" في فلسطين والاستمرار في الجهود الحالية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والبناء عليه من أجل تحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة"، بحسب بيان للخارجية المصرية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

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    سامح شكري, أخبار الملك عبد الله الثاني, الملك عبد الله الثاني, عبد الله الثاني, الديوان الملكي الأردني, الخارجية المصرية, مصر, الأردن
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