تعليمات جديدة بشأن الإقامات وتأشيرات الموجودين خارج السعودية

قررت الجوازات السعودية تمديد صلاحيات الإقامة وتأشيرات الوافدين الموجودين خارج المملكة في الوقت الحالي دون أي رسوم، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تستمر حتى مطلع الشهر المقبل.

ونشرت وزارة الهجرة المصرية، بيانا بهذا الشأن، أكدت فيه أن التعليمات الجديدة التي أصدرتها الجوازات السعودية بشأن تمديد صلاحية الإقامات وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة والتأشيرات دون مقابل مالي، تهم المسافرين المصريين المتجهين إلى المملكة، بحسب بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، أن هذا الإجراء يستمر حتى 2 يونيو/ حزيران المقبل، مشيرة إلى أن هذا التمديد يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا.

ويعد ذلك جزءا من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية لهذه الجائحة، بحسب البيان، الذي أشار إلى تأكيد الجوازات السعودية أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وقالت الصحيفة إن هذه الإجراءات "ستتم دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات ويشمل تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها".

كما سيتم تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية تعليق دخول الوافدين من 20 دولة أراضي المملكة في إطار إجراءات محاربة فيروس كورونا منذ 3 فبراير/ شباط الماضي، لكن ذلك لا يشمل ذلك الدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، وشمل القرار دول أجنبية وعربية منها جمهورية مصر العربية.

كما شمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل أكثر من ألف ‏حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بصورة تجعل عدد إصابات كورونا في المملكة تتجاوز 440 ألف حالة، بينها نحو 9 آلاف حالة نشطة منها نحو 1300 حالة ظروفها الصحية حرجة، بينما تجاوز عدد الوفيات 7200 حالة وفاة.