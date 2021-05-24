مستشارة رئيس الحكومة اللبنانية: كل الجهات الضامنة في لبنان مفلسة

أكدت بترا خوري، مستشارة رئيس الحكومة اللبنانية للشئون الصحية، أن كل الجهات الضامنة في لبنان باتت مفلسة، محذّرة من استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وبحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قالت خوري إن "كل الجهات الضامنة مفلسة من التعاونية إلى الضمان إلى ميزانية ​الجيش​، وتحتاج جميعها إلى تمويل".

ولفتت مستشارة رئيس الحكومة للشئون الصحية إلى أن ​المستشفيات الخاصة​ توقفت عن إدخال مرضى التعاونية و​قوى الأمن​ والجيش، قائلة: "إذا بقي الواقع على ما هو عليه، فكل الجهات الضامنة ستتوقف".

وعلقت خوري على بيان مصرف لبنان الذي أكد أن الفاتورة الطبية حتى 20 مايو/ أيار الجاري، تتخطى كامل مبالغ العام 2020، مؤكدة عدم صحة هذا الكلام.

وقالت: "هو كلام غير صحيح، والحقيقة هي أن الفواتير التي يتحدث عنها مصرف لبنان تتضمّن مستحقات متراكمة من العام 2020 بقيمة 500 مليون ​دولار،​ والفواتير المقدمة اليوم من الوكلاء هي بقيمة 500 مليون دولار، وبالتالي فواتير الـ 2021 ليست بقيمة نحو مليار دولار كما يقول مصرف لبنان بل إن نصف هذا المبلغ هو فواتير من العام 2020".