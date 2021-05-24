مصر... اخترق صفحة "الجبلاية" على فيسبوك

تعرّض الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك" إلى الاختراق، حيث قامت مجموعة هاكرز بمسح بعض البيانات الخاصة بالصفحة.

وبحسب موقع "أخبار اليوم"، قام مجموعة من "الهاكرز" باختراق صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" على فيسبوك، ومسحوا بعض البيانات الخاصة على الصفحة، بينما لم تتعرض باقي صفحات الاتحاد على مواقع التواصل الأخرى "تويتر" و"إنستغرام" لأي اختراقات وتعمل بشكل طبيعي.

ونقل الموقع عن مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مسئولي الجبلاية قاموا بإخفاء الصفحة، والعمل على تأمينها، وقال المصدر إن "مسئولي الجبلاية يبذلون مجهودات كبيرة لإعادة الصفحة إلى النور من جديد بعد اختفائها".

وتابع المصدر: "قام مسئولو الاتحاد بفصل ربط صفحة "فيس بوك" بصفحة الجبلاية على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام".

وشهدت الساعات الماضية غلق صفحة الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بينما تعمل صفحة الاتحاد بصورة طبيعية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام".