التحالف يعلن تدمير لغم بحري زرعته "أنصار الله" في البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي، بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، إنه اكتشف ودمر لغما بحريا زرعته جماعة "أنصار الله" جنوبي البحر الأحمر.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف الذي يحارب "أنصار الله" في اليمن، قوله إنه "اكتشف ودمر لغما بحريا زرعه الحوثيون المتحالفون مع إيران في جنوب البحر الأحمر".

#عاجل #التحالف: زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 24, 2021

​وأضاف التحالف: "اللغم البحري المكتشف إيراني الصنع من نوع صدف".

وأعلن التحالف "إزالة ٢٠٥ ألغام بحرية وتدميرها، نشرتها الميليشيا عشوائيا".

​وتابع: "زراعة الألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر العام السابق.

وفي المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.