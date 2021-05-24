الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء اليوم الاثنين، وفاة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 13 / 10 / 1442هـ ، في مدينة الرياض".

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ الثلاثاء، في مدينة الرياض.https://t.co/8TBRnQ41Ya#واس pic.twitter.com/bclcImskWx — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 24, 2021

​والأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود (1910 - 1988)، والذي شغل منصب رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية السابق.

وهو الابن الرابع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود.

وكان من أثرى أعضاء الأسرة الحاكمة السعودية وأكثرهم سلطة. وعمل مستشارا أمينا ومقربا لأخويه، الملك فيصل والملك خالد.