تسجيل
21:30 GMT24 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المعين سعد الحريري في قصر بعبدا، لبنان 18 مارس 2021

    تبادل الاتهامات تعود للواجهة.. من يعطل تشكيل الحكومة اللبنانية وما الحلول المطروحة؟

    © REUTERS / DALATI NOHRA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1d/1048505936_0:47:3072:1775_1200x675_80_0_0_1f80df4e9a5a05bf56733c9e2e7ece53.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105241049058506-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A9%D8%9F/

    في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة من المستقلين يمكنها مواجهة الأخطار القائمة.

    وفي الوقت الذي تتقاذف فيه القوى السياسية الاتهامات في تعطيل تشكيل الحكومة، بات من الصعب وفقًا للمراقبين الوصول إلى حل سياسي قريب ينهي أزمات لبنان.

    جان إيف لودريان
    © Sputnik . Alexey Filippov
    رسالة فرنسية "شديدة اللهجة" لكل مسؤول يعطل تشكيل الحكومة في لبنان

    وقبل أيام، اتهم رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري، الرئيس ميشال عون و"فريقه السياسي" ببعرقلة خروج تشكيله لحكومة "الاختصاصيين" إلى النور.

    من يعطل الحكومة

    وقال الحريري، في كلمة أمام مجلس النواب الذي انعقد لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني، إن الأخير "يمتلك تجربة كبيرة، لا بل باعا طويلا في التعطيل"، مُشيرًا "على سبيل المثال، 11 شهرًا لتشكيل حكومة دولة الرئيس تمام سلام، وكلنا يذكر "كرمال عيون مين"، وصولا إلى تعطيل تشكيل حكومتي الأخيرة 7 أشهر"، حسب قوله.

    وأضاف الحريري: "لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس، ولا كما يريدها أي فريق سياسي بعينه"، وفقا لسي إن إن.

    وأكد الحريري أنه لن يشكل سوى حكومة الاختصاصيين "التي باتت شرطا مسبقا لأي دعم خارجي وخارطة الطريق"، في إشارة إلى "المبادرة الفرنسية".

    وكان الرئيس اللبناني وجه رسالة إلى مجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي، اعتبر فيها أن الحريري بات عاجزاً عن تشكيل حكومة إنقاذية، وشدد على أن عملية التأليف الحكومي لا يجوز أن تبقى موضع التكهّن أو الالتباس أو الاجتهاد، داخليّة كانت أم خارجيّة، كما أنّها لا يجوز أن تأسر التأليف إلى أفق زمنيّ غير محدد، في دعوة واضحة إلى إقرار تعديل دستوري يحدد المهل الزمنية لتشكيل الحكومة، وهو ما طالب به رئيس "التيار الوطني الحر" الموالي له جبران باسيل خلال الجلسة.

    أزمة مستمرة

    اعتبر المحلل السياسي اللبناني ميخائيل عوض، أن الأحداث القائمة تؤكد عدم وجود أي بادرة لإيجاد صيغة حل حول تشكيل الحكومة الجديدة، ولبنان ذاعب إلى مزيد من الاشتباك والفوضى وتعميق الصراعات.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتحولات الجارية في لبنان وفي البيئة العربية، لا سيما بعد التحول الكبير في الصراع العربي الإسرائيلي يؤكد أن إمكانية تشكيل الحكومة على القاعدة التقليدية والمعتادة القائمة على مبدأ المحاصصة بين الأطراف والمنظومة السياسية بات مستحيلًا.

    ويرى عوض أن الوعود السياسية من جميع الأطراف بشكل تشيكل الحكومة جميعها كاذبة، فليس هناك أي رغبة لدى المنظومة السياسية بتشكيل حكومة في الوقت الراهن، والكل اتخذ قرار ترك البلاد في حالة الانهيار الجارية، حتى لا يكون هناك أي عنوان يمكن أن تستهدفه الحركة الشعبية الجائعة.

    وأكد أن الوضع الراهن يؤكد ترك المنظومة السياسية البلاد بدون حكومة وفي حالة فراغ، إلى أن يتبين الوضع في المعادلات الدولية والإقليمية والتحولات الجارية، فالنظام أفلس ولم يعد لديه ما يتفق عليه بشان تشكيل الحكومة، مشيرًا إلى أن البلاد ستذهب إلى المزيد من الانهيار والفوضى وربما التوترات الأمنية.

    الثلث المعطل

    من جانبه اتهم الناشط السياسي اللبناني أسامة وهبي، الرئيس ميشال عون وتياره السياسي وصهره الوزير جبران باسيل بتعطيل تشكيل الحكومة، حيث يصرون على أن يكون لهم الثلث المعطل، للتحكم بمسار ومصير هذه الحكومة، وبقراراتها وبالتعيينات القضائية والإدارية وإلى ما هنالك، لأنهم يتطلعون إلى ما بعد انتهاء عهد الرئيس عون.

    وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الرئيس عون لديه هم واحد الآن هو كيفية إيصال صهره إلى سدة الرئاسة، ويبدو أن الوزير جبران باسيل يتجه لاعتماد نفس الطريقة التي اعتمدها الرئيس ميشال عون، وذلك بالذهاب إلى فراغ سياسي طويل الأمد، إذا لم تقنتع أو ترغب الأوساط السياسية بانتخابه رئيسا للجمهورية.

    بالتالي ووفقا لـ وهبي، فإن الذهاب إلى فراغ سياسي يكون من خلال حكومة لهم فيها أغلبية والثلث المعطل، ويكون مصيرها بيدهم، وإن استقالت تصبح حكومة تصريف أعمال، وتكون السلطة في يد هذا الفريق السياسي، وبالتالي ابتزاز القوى السياسية ومقايضتهم بالتخلي عن هذه الحكومة، مقابل انتخاب الوزير جبران باسيل رئيسا للجمهورية، وهذا يعد ابتزازا للشعب اللبناني وللقوى السياسية في لبنان.

    ويرى الناشط اللبناني أن المنظومة الحاكمة في لبنان التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه تعمل على إخراج نفسها من مأزقها وليس على إخراج لبنان، فكل حزب بهذه المنظومة منشغل بمصالحه الخاصة وطموحات زعمائه، وبالتالي الشعب اللبناني متروك مصيره.

    وأكد أن لبنان وصل إلى قلب الانهيار، وأصبح غير متوفر لديه متطلبات الحياة الأساسية، لذلك لا يصدق الشعب هذه الوعود التي لم تف بالغرض، خاصة في ظل استعداد القوى السياسية للانتخابات النيابية والرئاسية القادمة.

    واعتبر وهبي أن الوضع الاقتصادي في لبنان أصبح معقدًا جدا، وأن هذه السلطة لا يمكن أن تنتج حلولا بعد أن أنتجت كل هذه الأزمات، مؤكدا أن لبنان بحاجة لحكومة مستقلة تكون لديها خبرة في حل الأزمات.

    ويعيش لبنان مشهدا سياسيا واقتصاديا صعبا وغامضا، خاصة في ظل غياب حلول سياسية وعدم التوافق على تشكيل حكومة مؤلفة من اختصاصيين والتي تأخر تشكيلها أكثر من ستة أشهر ونصف الشهر نتيجة الخلاف القائم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والرئيس اللبناني ميشال عون.

    انظر أيضا:

    صحيفة: "امتعاض" في الفاتيكان من هجوم الحريري على عون 
    "حزب الله" يدخل على خط أزمة عون والحريري
    تصاعد حدة الخلاف السياسي في لبنان بعد لقاء عون والحريري 
    النائب سليم عون: الحريري مكلف بعدم تشكيل حكومة ولن نقف مكتوفي الأيدي 
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    البستانية آني صوفي سيمارد من مدينة إليكوت، تتذوق حشرة الزيز المحمصة خلال مهرجان سيكادا في حديقة دكتور جيم ديوكز غرية فارماسي في كروفتون، بولاية ماريلاند 22 مايو 2021
    "الزيز" كغذاء بديل... مهرجان السيكادا في الولايات المتحدة
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك