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    رغد صدام حسين، 2007

    الكشف عن رسالة وجهها صدام حسين لدولة خليجية من داخل السجن... صور

    © AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
    العالم العربي
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    نشرت الابنة الكبرى لرئيس النظام العراقي السابق، رغد صدام حسين، مساء الإثنين، رسائل تظهر لأول مرة لأبيها بخط يده كتبها في داخل السجن قبل 16 عاما ً، وتضمنت أحداها شعر باللغة الفصحى يمدح فيه دولة من الخليج العربي.

    وأظهرت الرسائل التي نشرتها الإبنة رغد في تغريدة عبر تويتر، كلمات بخط يد أبيها صدام حسين قبل التوجه إلى جلسة محاكمة قال فيها:

    "نعم أيها الأخوة.. الأصدقاء.. وأيها الذوات في الهيئة التي أمامنا في هذه القاعة.. وحيث يبدأ القول بأن جلساتها تفتتح باسم الشعب.. نعم أن الشرف أغلى من الروح وأن الوطن أعلى من الدم وأن الشعب أغلى من النفس، وأن المال ليس إلا في سبيل الله والفدا".

    وأضاف، "حلت أو اقتربت اللحظات التي توجب أن تعبر الكلمات أو المصطلحات عن معناها فعل ذا تجسيد حي، وصار الحسم قريب فيمتحن شرف أهل الشرف الذين لا ينسون الله ولا التاريخ ويتشرف ويتمجد بهم ولا ينساهم .. لقد دافعنا عن كل عراقي في الشعب وعن شرفه الوطني ومصالحه الرئيسية، ومن هم أمثالهم في هذه القاعة وحفظنا العهد الذي قطعنا بقسم جليل أما الشعب بعد أن اختار صدام حسين رئيسا للجمهورية باستفتاء عام".

    وكتب في رسالته "لم نخن إرداتكم ولم نتنازل عن دور إرادة الشعب الوطنية التي ضحى من أجلها العراقيون من ثورة العشرين 1920 وحتى الآن أنهار من الدم، ولذلك رفضنا إرادة الغزاة قبل الغزو وأثناء الغزو بصدق وفضيلة أنا وأخواني المسؤولين الذين حافظوا على شرف المسؤولية ومعنى العهد والوعد، ولقد جاء دور الإرادة على الوصف الذي أتينا لنمتحن في هيئة المحكمة فأن فازوا فقد فازوا".

    أما الرسالة الثانية التي نشرتها رغد، بخط أبيها أيضا ً وتحمل تاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول عام 2005 فقد تضمنت قصيدة من الشعر العامودي خصيصا لدولة قطر، مادحا إياها بهذه الأبيات:

    قطر العروبة العروبة والقطر بها عنبر ... من يهبه الله عطاء لا يصغر

    عدت هبوة غريبة فأشعلت نارها ..واحتجت عن ديارنا الغيث والمطر

    وجدناها آمنة وتحمي المها ..عند أهلها شرف لا يصغر

    فقرت هناك في ضيافة أهلنا ..والقطر سخي من مزنه ينهمر

    دوحة تأوي اليمام أرضها .. ومن ذا دوحة فالحق له يفجر

    فشكرا لأهلنا هناك وأميرها .. وشكرا لشعبها وشعبنا الأسمر

    وإلى الله مبتهل يمن عافية .. فيثبت بعزم أخواننا ويثأر

    مؤمنون لن نحيد مادمنا أحياء .. لنا الصول والصول هوى الصقر

    لا مفجرة في ذلك فالله ضارب.. أسراب نواجه العاثر الخاسر

    ولا نصبر حتى يعجز الصبر صبرنا ..  ونكر فيما ثم نكر ونكر

    ويكتب الرمن لو يشاء غنيمة  ..  عن الصالحين أبدا ً لا يزور

    لنا جنة الخلد ولهم حريقها ..  ونار جهنم هم تسعر

    الجدير بالذكر، أن زوجة رئيس النظام العراقي السابق، ساجدة خيرة الله، وابنته الصغرى حلا تقطنان في قطر فيما تعيش ابنتيه الكبرى رغد والثانية رنا في أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، منذ مغادرتهن للعراق في 2003 عام الاجتياح الأمريكي للبلاد.

    ونفذ حكم الإعدام شنقا بحق صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى العاشر من ذو الحجة بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول عام 2006 عن عمر ناهز 69 عاما.

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