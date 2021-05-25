غريفيث يصل إلى الرياض للتشاور بشأن تخفيف القيود على المنافذ التي تديرها "أنصار الله"

وصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، يوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، لإجراء مشاورات ضمن جهوده الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في إحاطة صحافية، نشرها موقعه، إن "من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص في الأيام القليلة المقبلة بكبار المسؤولين اليمنيين وكذلك بمسؤولين ودبلوماسيين سعوديين".

وأوضح دوجاريك أن "الزيارة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها غريفيث سعياً إلى وضع خطة لتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع الأساسية من وإلى اليمن (في إشارة إلى إعادة فتح مطار صنعاء والسماح بتدفق السلع عبر ميناء الحديدة)، وتحقيق وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وإلزام أطراف الصراع باستئناف العملية السياسية".

وتشترط جماعة "أنصار الله" في الملف الإنساني، رفع الحظر المفروض من التحالف العربي على حركة الملاحة في مطار صنعاء الدولي، وإلغاء القيود على وصول السفن إلى مرفأ الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن، قبل وقف إطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ أكثر من 6 سنوات في البلاد.