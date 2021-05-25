سر لافتة "ارحل" التي رفعت في البرلمان الكويتي ولمن وجهت

رفعت اليوم الثلاثاء، لافتة مكتوب عليها كلمة "ارحل" في البرلمان الكويتي.

وقام النائب صالح المطيري برفع اللافتة، أثناء تواجده في قاعة عبد الله السالم بالبرلمان الكويتي، حسب صحيفة القبس الكويتية.

وأكد المطيري في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رفعه اللافتة جاء لعدم حضور الحكومة الكويتية الجلسة.

وأشار إلى أن اللافتة تقول باختصار لرئيس الوزراء "ارحل" لأن "الكويت تستحق الأفضل".

واعتبر النائب صالح المطيري، أن رفع لافتة "ارحل" ليس "غوغائي"، لكنها رسالة تطلب الرحيل بشكل سلمي.

ومنذ أيام أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، رفع جلسة المجلس لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة الجلسة.

وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة ثلاثة استجوابات بناء على طلب نيابي.

الاستجواب الأول كان موجها من النائب، شعيب المويزري، إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر الصباح.

أما الاستجواب الثاني، فكان موجها من النائبين، سعود أبوصليب وأحمد مطيع، إلى وزير الصحة باسل الصباح.

وكان الاستجواب الثالث موجها من، شعيب المويزري، إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.

وقال رئيس المجلس وقتها إن الحكومة أخبرته أنها لن تحضر الجلسة، ليتخذ قرارا برفعها.