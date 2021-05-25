وكالة: مسؤول أمني إيراني يكشف عن مفاجأة مرعبة لإسرائيل تحت الأرض في غزة

قال مسؤول أمني إيراني إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" لديها الآن ثلاثة مصانع على الأقل تحت الأرض لإنتاج الصواريخ في غزة.

وأوضح دبلوماسي إيراني لوكالة "رويترز" في المنطقة، أن ملايين الدولارات سُلّمت لممثلين عن حركة "حماس" كل شهر تقريبا سواء بنقلها إلى غزة أو إلى دول مجاورة.

وأضاف المسؤول مشترطا إخفاء هويته "هذا لا يعني أن المال يأتي دائما من داخل إيران. فلنا (في المنطقة) أعمالنا التي تمول حماس وهذا ليس سرا".

وأكد مسؤول غربي يتابع أنشطة "حماس" عن كثب أن الحركة قادرة على الاستفادة من محافظ استثمارية قيمتها مئات الملايين من الدولارات في شركات بمختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وفي الأيام الأخيرة من جولة الصراع الأخيرة تباهى زياد النخالة زعيم حركة "الجهاد الإسلامي" بقدرة الحركة على ابتكار أسلحة من مواد عادية تستخدم في الحياة اليومية.

وقال يوم الأربعاء الماضي، إن على العالم أن يدرك أن الأسلحة التي يواجه بها الفلسطينيون ترسانة الأسلحة المتقدمة الأمريكية الصنع هي أنابيب المياه التي حولها المقاومون إلى صواريخ.