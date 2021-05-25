"سخيفة وفوجئنا بها"... أول رد من الرئاسة التونسية على ''وثيقة الانقلاب''

وصف الملحق بالدائرة الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية التونسية، وليد الحجام، ما تم تداوله بخصوص "وثيقة الانقلاب"، والتي نسبت للرئاسة، بـ"السخيفة"، لافتا إلى أن الرئاسة تفاجأت بها.

وقال الحجام في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، اليوم الثلاثاء، إن ما تم تداوله بخصوص "وثيقة الانقلاب" التي نسبت للرئاسة "لا وجود لها".

وأوضح: "الوثيقة المزعومة سخيفة .. ولا وجود لها أصلا ولم توجد"، وتابع: "الرئاسة تفاجأت بهذه الوثيقة وبالتهليل بمحتواها داخل تونس''.

وأكد المسؤول أن "هناك جهات معروفة تقف وراء موقع ميدل إيست الذي نشر الوثيقة"، مشددا على أن "التقرير الذي وقع نشره بخصوص الوثيقة مسرحية سيئة الإخراج".