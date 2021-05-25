تداول صورتين لابنة حاكم دبي الشيخة لطيفة بعد اختفاء طويل

ظهرت الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، في صورتين على تطبيق إنستغرام مؤخرا، بعد ثلاثة أشهر من بث هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مقطع فيديو بدت فيه الشيخة لطيفة تقول إنها "رهينة في فيلا تحولت إلى سجن".

وإن ثبتت صحة الصورتين فستكون هذه من المرات القليلة التي يجري فيها التقاط صور للشيخة لطيفة في مكان عام منذ محاولتها الفاشلة قبل ثلاثة أعوام الهرب في يخت بالمحيط الهندي.

الشيخة لطيفة كريمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، تعيش حياتها في دبي بمعية صديقاتها بشكل طبيعي كما كل الناس، والإعلام الموجه المتخصص في صنع الأكاذيب لاستهداف الإمارات لا زال يروج أنها مفقودة، أو لم تعد على قيد الحياة

عجبي pic.twitter.com/c5ZR5084PQ — Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) May 24, 2021

وتزعم الشيخة لطيفة ومؤيدون لها منذ ذلك الحين أنها محتجزة رغما عنها بأمر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وينفي الشيخ محمد بن راشد والإمارات المزاعم نفيا قاطعا.

وفي أبريل\ نيسان، طالب خبراء في حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإمارات بتقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة (35 عاما) على قيد الحياة وإطلاق سراحها وذلك بعدما بث برنامج بانوراما الإخباري الاستقصائي التابع لبي.بي.سي التسجيل المصور في فبراير شباط.

وبحسب رويترز، قال مصدر مقرب من نشطاء يضغطون من أجل إطلاق سراحها إن الصورتين المنشورتين على حساب إنستجرام يحمل اسم سيوند تيلور أصليتان والتُقطتا مؤخرا. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من أن الشيخة لطيفة تتحرك بحرية.

ولم ترد تيلور على رويترز عندما تواصلت معها عبر إنستجرام. وتُعرف تيلور نفسها بأنها معلمة في مدرسة حكومية في دبي.

وتظهر الصورة الأولى التي نشرت على حساب تيلور يوم الخميس الشيخة لطيفة أمام دار سينما في مركز دبي مول التجاري. ويظهر في الخلفية إعلان عن فيلم طُرح في دبي يوم 13 مايو/أيار.

وتعرض الصورة الثانية التي بثت على حساب تيلور يوم السبت الشيخة لطيفة جالسة خارج مطعم وفي الخلفية دبي مول.

كانت الشيخة لطيفة قد أثارت اهتماما عالميا في 2018 عندما نشرت جماعة حقوقية مقطع فيديو صورته الشيخة تصف فيه محاولة للهروب من دبي. وأمسكت بها قوات خاصة قبالة ساحل الهند وجرت إعادتها إلى دبي.