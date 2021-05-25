الملك عبدالله يهنئ الأردنيين بعيد استقلال المملكة الـ75

هنأ العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، الأردنيين، بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 75.

وقال الملك عبد الله الثاني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "بالصبر والعزيمة، صنع الآباء والأجداد استقلال الأردن الغالي، وحماه جيشه العربي المصطفوي".

وأضاف: "سيظل استقلالنا بإذن الله رمزا لعزة ومنعة وطن لم يألُ جهدا في الدفاع عن قضايا أمته العادلة على مدى مئة عام من تاريخه المجيد"، خاتما تغريدته بـ"حمى الله الأردن وشعبه العزيز".

— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) May 25, 2021

​ويتزامن الاحتفال بعيد استقلال الأردن في 25 مايو/ أيار، والذي وافقت فيه الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني في عام 1946، على الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكا عليها، الذي استمر في الحكم حتى تم اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.