حبس متسول مصري تفاخر بجمع 50 ألف جنيه في رمضان... فيديو

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس متسول ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتفاخر بجمع 50 ألف جنيه خلال شهر رمضان من عملية التسول.

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإن النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، شمالي القاهرة أمرت بحجز الشخص الذي ظهر في الفيديو بتهمة التسول، لحين ورود تحريات الأمن حول الواقعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطع فيديو لمتسول، يؤكد لمصور الفيديو أن دخله اليومي من التسول يبلغ 1200 جنيه.

وعقب انتشار المقطع ألقت قوات الأمن في المحافظة القبض على المتهم أثناء قيامه بالتسول في أحد شوارع مدينة طلخا، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم يدعى ناصر ق. م. (56 عاما)، عاطل، ويقيم بأحد شوارع دائرة قسم أول بمحافظة المنيا، ولكنه انتقل للإقامة في مدينة طلخا.

وفي حديثه أمام النيابة العامة، أكد المتهم أنه يتردد على الكشك الذي ظهر في الفيديو لتغيير المبالغ التي يحصل عليها من بيع الليمون.

ونفى المتهم أن يكون جمع 50 ألف جنيه من التسول خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه تحدث مع مصور الفيديو على سبيل الدعابة ولم يكن يعلم أنه سيتم نشره.