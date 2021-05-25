السعودية: قدمنا 13 مليون جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن وصول إجمالي جرعات لقاح كورونا "كوفيد-19"، التي تم منحها بالمملكة إلى أكثر من 13 مليون جرعة في كافة المناطق حتى الآن.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الجرعات أعطيت للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

بفضل الله أكثر من (13,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



⁧#خذ_الخطوة⁩ خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.

⁦https://t.co/BnAPh0VtZR pic.twitter.com/iyJzMu0E5h — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 24, 2021

وطالبت وزارة الصحة، بالمبادرة للتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

كما تشدد السعودية الخناق على المتردّدين في تلقي اللقاح المضاد لفايروس كورونا، من خلال منعهم من الحج والسفر إلى الخارج ودخول الجامعات ومراكز التسوق في محاولة لتوسيع رقعة التطعيم.

وتسعى المملكة لتسريع حملة التطعيم على مستوى البلاد في خضم سعيها لإحياء السياحة واستضافة الفعاليات الرياضية والترفيهية، التي تشكل حجر الأساس لبرنامج "رؤية 2030" الهادف لتنويع الاقتصاد.