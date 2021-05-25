تسجيل
17:08 GMT25 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    البرلمان الليبي

    الاستفتاء أم الانتخابات... أطراف ليبية تدفع نحو عرقلة المشهد

    © Sputnik . mostafa el atar
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105251049069598-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/

    برزت خلال الأيام الأخيرة مطالبات شعبية وشبه رسمية بالاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام.

    بحسب نواب وأعضاء في البرلمان ولجنة الملتقى السياسي فإن التوجه سيكون عبر إجراء الانتخابات على القاعدة الدستورية التي أحيلت إلى لجنة الحوار السياسي.

    من جهة أخرى تدفع بعض التيارات السياسية إلى تجييش الرأي العام في الشارع الليبي من أجل المطالبة بالاستفتاء، وعلى رأسها جماعة الإخوان في ليبيا، إلا أن مشروع الدستور الحالي لا يحظى بتوافق بين جميع الأطراف.

    مصادر برلمانية حذرت من أن الإقبال على مثل هذه الخطوة يهدف لعرقلة الانتخابات المرتقبة أو التشكيك فيها أو عدم الاعتراف بها من قبل بعض الأطراف التي تتمسك بمشروع الدستور.

    خطوة رسمية اعتبرها البعض بأنها تدفع نحو عرقلة المسار الحاصل، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة خلال جلسة عقدها أمس الاثنين، اعتماد قانون الاستفتاء على الدستور، وطالب المفوضية العليا للانتخابات بمباشرة إجراءات الاستفتاء.

    من جهة ثانية يرى فريق آخر أن إنهاء المراحل الانتقالية يستوجب الاستفتاء على مشروع الدستور والانتقال إلى مرحلة دائمة.

    من ناحيته قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، إن :"العديد من الأعضاء داخل مجلس الدولة يرون أنه لا يوجد مبرر لعدم طرح مشروع الدستور على الاستفتاء".

    وأوضح أنه تم اعتماد قانون الاستفتاء في جلسة عامة، وأن طرح الأمر مجددا بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور يترتب على رؤية تهدف لإنهاء المراحل الانتقالية التي أرهقت ليبيا.

     وأشار إلى أن هناك من لا يعارض الخروج من المراحل الانتقالية، ولكن بدستور متوافق عليه، حتى لا تستمر الأزمة كما حدث في العراق، حيث أقر الدستور دون توافق كبير بين مختلف الأطراف، وهو ما ترتب عليه طول أمد الأزمة.

     ويرى معزب أنه من الواجب إعطاء مسألة الدستور وقت إضافي حتى تتعزز الثقة بين كل الأطراف، ويلبي الدستور متطلبات الجميع.

    فيما قال سعد بن شرادة إن :"قبول المجلس الأعلى للدولة لقانون الاستفتاء على الدستور جاء بعد تغير مستويات التوتر التي كانت في الماضي بين البرلمان والأعلى للدولة".

    وأوضح أن الرأي الأخير الآن للمفوضية العليا للانتخابات والتي تقرر مدى ملائمة الوضع لإجراء استفتاء على مشروع الدستور أو الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.

    رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة
    © Sputnik . NADER EL SHAREEF
    الدبيبة يعلن توقيع اتفاقية متعددة البنود بين تونس وليبيا
    فيما قال عضو المجلس الأعلى الدولة ناجي مختار، إن هذا الجدل قائم منذ فترة.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنها نقطة مفصلية وإن كان لها ضروريتها وأهميتها للعملية السياسية في ليبيا فهي عند بعض السياسيين كلمة حق يراد بها باطل.

    وفي وقت سابق قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، إن :"إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلاده في موعده المقرر نهاية العام الجاري، متوقف على تهيئة مناخ قانوني والتوافق على القاعدة الدستورية قبل منتصف يوليو/ تموز".

    وكشف السايح في مقابلة مع "العربية"، أن المفوضية أكملت ما يقارب 90 % من تجهيزاتها الفنية للانتخابات القادمة.

    كما توقع أن يصل عدد الليبيين من الذين يحق لهم الانتخاب بنهاية العام الجاري إلى 3 ملايين ناخب.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر يطل على عين الصحراء
    كيف تبدو الأرض كالمريخ
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك