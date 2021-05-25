درجة حرارة تصل لـ50... منخفض الهند الموسمي يضرب عدة بلاد عربية من بينها مصر

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تتعرض بعض البلاد العربية ومنها مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو متأثرة بمنخفض الهند الموسمي الذي سيبدأ بالتمدد خلال الفترة المقبلة.

وأضافوا أن "هذا المنخفض سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف ويسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر".

ووفقا لبوابة "أخبار اليوم"، قال خبراء أرصاد إن هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا.

وأشاروا إلى أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هى أسيا وأفريقيا وأوروبا.

ووفقا للخبراء، فإن هذا المنخفض يبدأ في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل/نيسان من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

كما أكد الخبراء أن المنخفض يسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر/أيلول ويتلاشى تماما في أكتوبر/تشرين أول.