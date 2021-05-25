اليمني يلحق خسائر بـ"أنصار الله" إثر مواجهات في شرق الجوف تخللها قصف جوي

تجددت المواجهات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية اليوم الثلاثاء.

القاهرة– سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر تويتر، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، كسرت هجوماً للحوثيين، شرق مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف، وكبّدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأضاف أن "الجيش استعاد عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر، كانت بحوزة مجاميع الحوثيين التي حاولت مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة النضود شرق الحَزم".

وأشار إلى "استهداف طيران التحالف العربي تعزيزات وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة بجبهة الجَدافر، ألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة".

والسبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مقتل وإصابة مسلحين من أنصار الله وتدمير عربتين مدرعتين وآليتين للجماعة، إثر كمين في جبهة الجَدافِر جنوب شرقي الجوف، وذلك غداة استعادة قواتها مواقع من قبضة الجماعة في جبهة العَلم شرقي المحافظة ذاتها الحدودية مع السعودية.

وسيطر الجيش اليمني في 27 نيسان/ابريل الماضي، على مواقع وُصفت بـ "المهمة" و"الاستراتيجية" في جبهة النضود أبرزها مواقع بجاش شرق مدينة الحَزم، اثر مواجهات مع مقاتلي جماعة الحوثيين، حسب الدفاع اليمنية.

وتشهد محافظة الجوف منذ سيطرة جماعة أنصار الله في الأول من آذار/مارس العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.