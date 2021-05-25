حسن نصر الله يكشف سبب عدم ظهوره علانية في الأيام الماضية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، إن عدم ظهوره للحديث في الأيام الماضية عقب شهر رمضان، كان بسبب مرضه.

وفي كلمة نقلتها قناة "الميادين" بمناسبة عيد "المقاومة والتحرير"، قال نصر الله: "بتنا من الآن نحتفل في أيار (مايو) بانتصارين عظيمين؛ 25 أيار 2000، و21 أيار 2021 الانتصار في غزة".

وفي إشارة للصراع الأخير بين الحركات المسلحة في غزة وإسرائيل، أضاف نصر الله أن قادة الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية "تألقوا" في المعركة الأخيرة.

يتبع...