السعودية تكشف موعد عودة التعليم الحضوري في المدارس والجامعات

كشفت وزارة التعليم السعودية أن عودة الدراسة بشكل حضوري في المدارس والجامعات سيكون بدءا من العام الدراسي المقبل.

وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "الكادر الإداري والتعليمي، في المدارس والجامعات ومعاهد التدريب التقني والمهني، سيعودون للدوام بدءا من الموعد المقرر لهم في العام الدراسي المقبل، مع اشتراط تلقيهم لقاحات كورونا كشرط لدخولهم إلى مقار عملهم في المدارس والجامعات".

#وزارة_التعليم تعلن عن الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام، والجامعي، والتدريب التقني؛ للعام الدراسي المقبل 1443هـ. pic.twitter.com/bqm865XheL — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 25, 2021

وأضافت أن طلاب الجامعات الحكومية والخاصة، والمؤسسـة العامة للتدريب التقني والمهني، سيعودون إلى مقاعد الدراسة، مع اشتراط سلامة حالتهم الصحية، وستعلن الجامعات والمؤسسة القرارات اللازمة لتحديد آليات الحضور.

وأوضحت الوزارة أن الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ستعلن القرارات اللازمة لاستكمال آليات القبول وإجراءات بدء الدراسة للطلاب المستجدين.

وبينت الوزارة أن قرارها يتضمن العودة لطلبة التعليم العام للمدارس الحكومية والأهلية وفقا للنماذج التشغيلية المعتمدة التي سيعلن عنها في حينه، وستحدد الفئات العمرية المستهدفة في العودة، كما ستراعي الجوانب المتعلقة بالكثافة الطلابية في المدرسة، والأماكن النائية للمدارس، مع استمرار عملـيات التقييم والمتابعة.

وعلقت السعودية الدراسة الحضورية في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي بعد أن ظهر فيروس كورونا في البلاد، لتبدأ تجربة التعليم عن بعد من خلال منصة إلكترونية حكومية تجمع طلاب الجامعات والمدارس ومعلميهم من منازلهم.