إعلان البيان التأسيسي لتحالف قوى العدالة الاجتماعية في السودان

أعلنت مجموعة من القوى السياسية السودانية، اليوم الثلاثاء، تدشين تحالف تحت اسم "العدالة الاجتماعية"، يهدف إلى تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على أسس السلام والعدالة الاجتماعية، بحسب البيان التأسيسي.

وجاء البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بعدما انعقد في اليومين الماضيين في الخرطوم ملتقى سياسي جامع ضم كل مكونات تحالف قوى العدالة الاجتماعية، عقب سلسلة من اللقاءات الفردية والثنائية والجماعية المتعددة التي بدأت منذ فترة طويلة.

وقال البيان إن المتلقى جاء كنقطة انطلاق في تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على أسس السلام والعدالة الاجتماعية، وقد وحدت هذه القوى رؤاها لكي تتحمل مسؤوليتها في الانتقال السياسي الذي تشهده البلاد.

وجاء في البيان، أن "تحالف قوى العدالة الاجتماعية ولد من رحم الثورة ومعاناة الشعب السوداني في البادية الريف والحضر ومناطق الحروب والنزاعات والنزوح ومن أجل وقف تدهور الأوضاع المعيشية لأبناء وبنات السودان".

وتابع: "رغم تطاول ليل الإصلاح وتلاشي أفق البناء الوطني الا إننا التقينا لتلبية تطلعات شعبنا في تحالف عدد من الكيانات ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات، وذلك من أجل القيام بعمل مشترك يقود البلاد نحو الديمقراطية التي نتطلع إليها كحق دون تنازل او مساومة يمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية".

وأضاف أن تحالف قوى العدالة الاجتماعية يؤمن إيمانا راسخا بمبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.