تسجيل
20:11 GMT25 مايو/ أيار 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية

    موالون للجيش الأمريكي يقطعون طرقا لمنع المشاركة في الانتخابات شرقي سوريا..صور

    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1049070910_31:0:1231:675_1200x675_80_0_0_7d4fcd190e7f5bc1758e98f47a25b0ce.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202105251049071196-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B5%D9%88%D8%B1-/

    رفع مسلحون موالون للجيش الأمريكي السواتر الترابية في المناطق الفاصلة بين مناطق سيطرتهم وبين مناطق سيطرة الدولة السورية على طول سرير نهر الخابور جنوبي مدينة الحسكة.

    وضمن سياسة الإغلاق والضغط على المدنيين في مدينة الحسكة لمنعهم من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، أكد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة قيام آليات عسكرية ثقيلة تابعة لمسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، برفع السواتر الترابية وإغلاق المنافذ المؤدية إلى مناطق سيطرة الجيش العربي السوري ضمن مركز مدينة الحسكة مع الأحياء الواقعة على طول نهر الخابور بمحاذاة حيي النشوة الشرقية والليلية عشية الانتخابات الرئاسية.

    • قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      © Sputnik . attia al-attia
    • قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية
      © Sputnik . attia al-attia
    1 / 6
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    قسد ترفع السواتر الترابية قبيل الانتخابات الرئاسية

    وحصل مراسل "سبوتنيك" على صور ومقاطع فيديو تظهر عمل الآليات الثقيلة اليوم الثلاثاء 25 أيار/مايو، وهي تقوم برفع السواتر الترابية وتغلق منافذ الطريق المار تحت جس النشوة، والذي يستخدمه المدنيون للتنقل في بعض الأوضاع، وذلك لإجبارهم بالمرور من حواجزهم ومنعهم من الدخول إلى مناطق سيطرة الدولة السورية أثناء الحظر ومنع التنقل.

    كما أغلق المسلحون الموالون للجيش الأمريكي، كافة المعابر النهرية والبرية، التي تربط مناطق سيطرتها في ريف دير الزور مع مناطق الدولة السورية داخل مدينة دير الزور وريفها الغربي.

    وبحسب مصادر أهلية لــ"سبوتنيك" فإن إغلاق المعابر النهرية بدأ عصر الأمس الاثنين أمام الأهالي فيما يعاني أهالي ريف دير الزور الشرقي الواقع تحت سيطرة تنظيم"قسد" من إغلاق المعابر بوجه الحالات الإنسانية وطلاب الجامعات والثانوية العامة أيضاً.

    وتزامن إغلاق المعابر في محافظات الحسكة و الرقة و دير الزور شرقي سوريا مع إصدار تنظيم "قسد" قراراً بمنع الانتخابات الرئاسية في مناطق سيطرته وعرقلتها ضمن مناطق سيطرة الدولة السورية.

    المحافظات الشرقية تستعد لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية، مدينتي الحسكة و القامشلي، سوريا 24 مايو 2021
    © Sputnik . Attia Al-Attia
    رغم المنع والحصار الأمريكي... الشرق السوري يشارك في الانتخابات الرئاسية
    كما أكدت المصادر قيام دوريات تابعة لـ"قسد" بمداهمة المعابر النهرية في بلدات الشحيل وذيبان والعشارة واعتقال مجموعة من الشبان، الذين يعملون على العبارات النهرية المخصصة لنقل الأهالي منعا لوصولهم لمناطق الاقتراع.

    يشار أن مناطق ريف دير الزور الغربي وبلدات ريف دير الزور الشرقي والميادين والبوكمال والعشارة، ستشهد إجراء الانتخابات الرئاسية لأول مرة بعد عودتها لسيطرة الدولة السورية بعد سنوات من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

    إضراب للأفران الخاصة

    وفي نفس السياق أضربت جميع الأفران الخاصة في مدينتي الحسكة والقامشلي عن العمل لليوم الثالث على التوالي نتيجة قيام مسلحي "قسد" بفرض ضرائب وأموال جديدة على أصحاب الأفران ما انعكس سلباً على تأمين لقمة الخبز للمدنيين، ما ينذر بأزمة على الخبز في ظل سيطرة التنظيم على جميع المطاحن والمخابز العامة الحكومية في مدينة الحسكة.

    ونقل مراسل "سبوتنيك" عن عدد من أصحاب الأفران الخاصة في الحسكة، والبالغ عددها الإجمالي 40 فرناً، استمرار إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي نتيجة السياسات التعسفية، التي يمارسها التنظيم الموالي للجيش الأمريكي، وذلك من خلال فرض ضريبة مالية تقدر بــعشرة ألاف ليرة سورية على طن الطحين الواحد الذي يعطى لهم.

    عشرات آلاف السوريين يتوافدون إلى سفارة بلادهم في بيروت للإقتراع في الانتخابات الرئاسية، سوريا 20 مايو 2021
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": التكاتف العشائري لإجراء الانتخابات شرقي سوريا يزعج الأمريكي
    وتابع أصحاب الأفران أن تنظيم "قسد" فرض عليهم شراء كرتونة مادة الخميرة بسعر 75 ألف ليرة سورية علماً أن سعرها في الأسواق 50 ألف ليرة سورية، وكيلو الأكياس المخصصة لتعبئة الخبز بـــ5000 ليرة سورية علماً أن سعره الحقيقي 2000، والكيلو الواحد من مادة الملح بــ 280 ل.س علماً أن سعر الكيلو في الأسواق المحلية 80 ليرة سورية.

    كما فرض تنظيم "قسد" على أصحاب الأفران الخاصة بيع الكليو الواحد من الخبز (9 أرغفة ) بسعر 300 ل.س للمستهلك، علماً أن سعر 14 رغيف لدى الحكومة السورية بــ 200 ل.س.

    حملة تجنيد

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن المسلحون الموالون للجيش الأمريكي شرقي سوريا، بدؤوا حملة كبيرة باعتقال الشبان لزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري في صفوفهم، وذلك من خلال نشر الحواجز والمسلحين في الشوارع العامة والفرعية في مدن الحسكة والقامشلي والرقة وشرقي دير الزور.

    ونقل المراسل عن مصادر محلية وأهلية أن مسلحي "قسد" انتشروا منذ صباح اليوم الثلاثاء 25 أيار / مايو، واعتقلوا مجموعة من الشبان في مدينة الحسكة وأكثر من 10 أشخاص في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة من خلال مداهمات للمنازل في أحياء المدينة النفطية، كما تم اعتقال مجموعة من الشبان على حاجز بلدة حزيمة شمالي الرقة وفي قرية الحمرات بالريف نفسه وفي مداهمة عدد من المنزل في بلدة الهول شرقي الحسكة.

    انظر أيضا:

    محافظ الحسكة يتحدث لـ"سبوتنيك" عن موقف الدولة السورية وروسيا من ممارسات "قسد"
    محافظ الحسكة لـ"سبوتنيك": التكاتف العشائري لإجراء الانتخابات شرقي سوريا يزعج الأمريكي
    الكلمات الدلالية:
    مسلحون, الحسكة, الجيش الأمريكي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منظر يطل على عين الصحراء
    كيف تبدو الأرض كالمريخ
    بايدن يعد نتنياهو بتجديد نظام القبة الحديدية الإسرائيلية
    كيف تحافظ على أمن اسرائيل؟
    معلومات عن قاذفات بي 52 الأمريكية
    معلومات عن قاذفات "بي 52" الأمريكية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك