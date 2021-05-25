أول زيارة لمسؤول أمريكي كبير إلى مصر منذ تولي بايدن الرئاسة

يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى القاهرة، غدا الأربعاء، في إطار جولته في الشرق الأوسط، سعيا لتثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الثلاثاء، يستقبل الوزير الأمريكي نظيره المصري سامح شكري صباح غدا الأربعاء.

ومن المتوقع أن يبحث الطرفان تثبيت إطلاق النار في غزة، بالإضافة لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. فيما يتوقع مراقبون أن يلتقي بلينكن، والذي يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه، عددا من المسؤولين، وعلى رأسهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبدأ بلينكن اليوم جولة في الشرق الأوسط بعد أيام من وقف إطلاق النار في غزة، وشملت جولته إسرائيل، والتي التقى فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والضفة الغربية حيث التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الأردن بعد زيارته إلى مصر.

وتأتي هذه الزيارة، حيث لعبت مصر دورا مركزيا في التوصل للتهدئة ووقف إطلاق النار، ما وضع القاهرة في محور الاهتمام الأمريكي لمعالجة القضية الفلسطينية.

وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحثا خلالهما الأزمة في فلسطين، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية.