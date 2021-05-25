الحكومة العراقية توجه بفتح تحقيق بعد استهداف المتظاهرين بالرصاص

وجه القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء العراقي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل خلفية عنف رافق التظاهرات وسط بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته " سبوتنيك "، قبل منتصف الليل، أن القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، وجه بفتح تحقيق عاجل برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية، للتحقيق في ملابسات الأحداث التي رافقت تظاهرات، ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم.

أفاد متظاهرون عراقيون، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل متظاهرين اثنين وإصابة 11 آخرين إثر استخدام قوات الأمن الرصاص الحي، في ساحة التحرير وسط بغداد.

وأكد متظاهر لوكالة "سبوتنيك"، تحفظ الكشف عن سمه، أن متظاهرين اثنين قتلا إثر اصابتهما برصاص حي استخدمته القوات الأمنية لتفريق التظاهرات بساحة التحرير.

وأضاف أخر، أن 11 متظاهرا أصيبوا بجروح متفاوتة إثر الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، منوها إلى نقل الجرحى إلى مستشفيات بجانب الرصافة منها مستشفى جراحة الجملة العصبية، والكمدي والشيخ زايد.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين العراقيين من محافظات الوسط والجنوب منذ وقت متأخر من ليلة أمس، إلى العاصمة بغداد للانضمام إلى الثورة الشعبية في تجددها، الثلاثاء 25 مايو/أيار، للمطالبة بالكشف عن قتلة الناشطين بعد تفاقم عمليات الاغتيال.