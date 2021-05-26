الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مسلحين من "أنصار الله" في صعدة

قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء، إن قواته أوقعت قتلى في صفوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، عن قائد لواء "حرب1" في الجيش اليمني، العميد محمد الغنيمي، قوله إن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات التدخل السريع في الجيش الوطني وأنصار الله في وادي عَار وجبال البليسة في مديرية الصَفراء (شمال شرقي صعدة)، تكبدت خلالها الجماعة الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد".

وأضاف العميد الغنيمي أن "عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف أنصار الله خلال المواجهات، إلى جانب تدمير معدات عسكرية تابعة لهم".

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، بأن التحاف العربي نفذ غارتين جويتين على مديريتي شدا والظَاهِر غرب وجنوب غربي صعدة.

وفي 7 شباط/ فبراير الماضي، أعلن الجيش اليمني تنفيذ عملية استدراج لمجموعة من "أنصار الله" في جبال المقصوص بمديرية الصَفراء، أسفرت عن مقتل قائد المجموعة وبعض من مرافقيه وإصابة آخرين.

ويشهد اليمن، منذ 2014م، معارك طاحنة بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً، والمسنودة من تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية؛ وبين جماعة أنصار الله التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب البلاد.

وأودى الصراع المستمر منذ أكثر من 6 أعوام في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.