الإمارات تقرر قصر حضور المناسبات والأنشطة على المطعمين ضد كورونا

قالت الإمارات العربية المتحدة، إن التطعيمات ضد مرض "كوفيد-19" ستكون إلزامية لمن يريدون حضور جميع الفعاليات اعتبارا من السادس من يونيو/ حزيران، وذلك في الوقت الذي تنفذ فيه البلاد حملة تطعيم تعد واحدة من أسرع الحملات في العالم.

وقالت فريدة الحوسني، المتحدثة باسم وزارة الصحة، مساء أمس الثلاثاء، إن الأمر ينطبق على جميع الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية. وأضافت أنه يجب على الحضور أيضا إبراز نتيجة فحص سلبية لـ"كوفيد-19" خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي الأسبوع الماضي، قالت دبي إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات، إن التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد ضرورية للمشاركة في الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية والأنشطة الترفيهية وحفلات الزفاف على ألا يتجاوز عدد الحاضرين مئة شخص.

وتقول الإمارات إنه تم تطعيم ما يزيد على نسبة 78.11% من إجمالي الفئات المؤهلة وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 84.59% من فئة كبار السن البالغة أعمارهم 60 عاما فما فوق، دون تحديد ما إذا كانوا قد حصلوا على جرعتين أم جرعة واحدة.

صرحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الإمارات، التي يقطنها نحو 9 ملايين نسمة، وسعت حملة التطعيم بحيث تشمل من تبدأ أعمارهم من الـ16 فصاعدا، قامت بتطعيم حوالي 65 في المئة من السكان المؤهلين لتلقي اللقاح.

وقال الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، "يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريبا في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع".