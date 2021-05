برلماني عراقي: واشنطن تعارض أي تقارب محتمل بين بغداد وموسكو

وقال العبودي، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "روسيا دولة عظمى ومهمة جدا في المنطقة. لا توجد على مدى الذاكرة مواقف سلبية للروس تجاه العراق، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية المحتلة".

وأضاف: "انطباعاتنا سلبية بالنسبة لأمريكا، بينما الانطباعات تجاه روسيا والصين إيجابية، كون هناك علاقات تاريخية تمتد إلى زمن طويل".