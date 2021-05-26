دوي انفجار في مدينة درعا السورية قرب أحد المراكز الانتخابية

أعلن مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن دوي انفجار في منطقة درعا البلد، في ساحة 16 تشرين بالقرب من أحد المراكز الانتخابية، بعد ساعات من بدء عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية السورية.