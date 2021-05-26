الأردن يجري اتصالات مع السعودية للسماح بدخول مواطنيه ممن تلقوا اللقاح الصيني

قال أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تجري اتصالات مع السعودية للسماح بدخول مواطنيها من متلقي اللقاح الصيني.

وبحسب موقع "هلا" الأردني، أضاف البلبيسي أن "هناك شكوى من بعض المواطنين بسبب عدم السماح بدخولهم دول أخرى بسبب نوع اللقاح الذي حصلوا عليه في الأردن".

وأكد أن "هناك اتصالات بين وزارة الخارجية الأردنية والسفارة بالرياض مع الجانب السعودي، واتصالات أخرى بين وزارة الصحة الأردنية ووزارة الصحة السعودية، لحل المشكلة".

وأوضح أنه "يتوقع حل هذا الموضوع قبل نهاية الأسبوع الجاري"، مؤكدا أن اللقاح الصيني "سينوفارم" أجازته منظمة الصحة العالمية، ولا يوجد أي مشاكل متعلقة باللقاح.

ولفت إلى أنه سيسمح للأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاحات خارج المملكة، بتلقي الجرعة الثانية في الأردن، وذلك عبر التسجيل على المنصة، وسيوضح ذلك أيضاً عبر شهادة التطعيم.

وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بلغ عددهم مليون و110 آلاف، منهم 450 ألف شخص تلقوا جرعتين من اللقاح.

ووفقا له، فإنه في نهاية شهر يونيو/ حزيران المقبل، يتوقع أن يكون عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح 3 مليون شخص في الأردن.