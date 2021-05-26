"سبوتنيك" ترصد أجواء الانتخابات الرئاسية السورية في حلب

منذ ساعات الصباح الأولى، أمّ آلاف السوريون مراكز الاقتراع في مدينة حلب، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية.

وشهدت المحافظة مشاركة كثيفة في عمليات الاقتراع التي ترشح إليها ثلاثة مرشحين هم: عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي.

وشدد المقترعون في تصريحات لـ "سبوتنيك"، على المشاركة في الانتخابات، كحق وواجب دستوري، يؤكد على سيادة بلادهم بعيدا عن الإملاءات الخارجية.

وبدأت عمليات الاقتراع في عموم الأراضي السورية، عند السابعة من صباح اليوم، على أن تقفل الصناديق بحلول السابعة مساء، ما لم تقرر اللجنة القضائية العليا تمديد ساعات الاقتراع.