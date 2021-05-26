كوبيتش: شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات الليبية أولا مقابل استكمال العملية الدستورية

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولا مقابل استكمال العملية الدستورية.

بنغازي - سبوتنيك . وقال كوبيتش، في افتتاح ملتقى الحوار السياسي الليبي، المنعقد افتراضيا، اليوم الأربعاء: "هناك تساؤل حول إجراء الانتخابات أولاً في مقابل استكمال العملية الدستورية أولاً. وبينما أكدت الغالبية العظمى من الناس أهمية العملية الدستورية، كان هناك دعم قوي يصل إلى شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولاً".

وأكد يان كوبيتش أن المشاركون "يسلّمون بأن استكمال عملية وضع الدستور ما يزال يتطلب المزيد من بناء التوافق لمعالجة عدد من البنود الخلافية".

وأضاف أنه "يجب إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021؛ ولا ينبغي للمؤسسات أن تتجاوز مدة ولايتها. هناك دعم واسع النطاق لإجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر وللانتخاب الحر لمؤسسات ليبية جديدة وموحدة".