اعتقال قيادي بالحشد الشعبي بتهمة اغتيال ناشطين بارزين وسط العراق... صور

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، بأن قوة أمنية خاصة انطلقت إلى محافظة كربلاء، وسط البلاد، لتنفيذ مذكرة اعتقال صادرة من القضاء بحق أحد قادة الحشد الشعبي العراقي.

أفاد مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، بإن قوة أمنية خاصة انطلقت إلى محافظة كربلاء وسط البلاد لتنفيذ مذكرة اعتقال صادرة من القضاء بحق أحد قادة الحشد الشعبي العراقي.

وحسب المصدر، الذي تحفظ الكشف عن اسمه، فإن القوة الخاصة كبرى انطلقت لاعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم محمود كريم مصلح الخفاجي، آمر لواء الطفوف، وهو من سكنة المدينة القديمة، في محافظة كربلاء وسط البلاد.

وحسب كتاب رسمي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، لأمر القبض بحق القيادي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

وذيل كتاب مجلس القضاء العراقي، في أمر القبض، بإحضار المتهم في الحال لكونه في الشكوى المقامة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29".

وتناقلت كبرى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في "فيسبوك" ومنها "الخوة النظيمة" أنباء تفيد بأن التهم الموجهة للقيادي في الحشد الشعبي العراقي، هي اغتيال الناشطين البارزين إيهاب الوزني، وفاهم الطائي، اللذان قتلا في كربلاء الشهر الجاري.

وتظاهر عشرات الآلاف من العراقيين يوم أمس الثلاثاء 25 مايو/ أيار، في العاصمة بغداد، ومحافظات وسط وجنوب البلاد، تجديدا للثورة الشعبية وباسم "من قتلني" تنديدا بعمليات الاغتيال التي تلاحق الناشطين والمحتجين في عموم البلاد منذ سنوات.