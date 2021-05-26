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    كورونا في مصر

    مصر توفر لقاح كورونا في المنازل لمواطنيها المرضى مجانا

    © REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
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    أعلنت وزارة الصحة المصرية البدء في توفير خدمات التطعيم بلقاح كورونا المستجد في المنازل.

    وقالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، إن الخدمة الجديدة مخصصة "للمواطنين الذين يعانون من أمراض تجعلهم غير قادرين على الحركة تيسيرًا عليهم، في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين".

    ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد، أنه "يتم استقبال طلبات المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقي اللقاح بالمنزل عبر الخط الساخن (15335)، وذلك بعد التسجيل أولاً على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم".

    وأشار إلى أن "المواطنين غير القادرين على الحركة الذين يتم توفير لقاح فيروس كورونا لهم بالمنازل هم: المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، مرضى الوهن العضلي".

    رجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني
    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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    وأوضح مجاهد، أن "التطعيم بالمنازل يتم من خلال فرق طبية مدربة على إعطاء اللقاحات، وإمدادهم بالدعم اللوجيستي اللازم لإجراءات عملية التطعيم ويشمل "صندوق التبريد لحفظ اللقاحات، نماذج الموافقة المستنيرة، كارت المتابعة للحصول على الجرعة الثانية، أجهزة قياس الضغط والسكر".

    وأشار إلى "توافر 2 سيارة إسعاف مجهزة بكل محافظة لنقل الفرق الطبية إلى منازل المواطنين غير القادرين على الحركة لتلقيهم اللقاح".

    ولفت مجاهد إلى "تخصيص 27 مركزًا من ضمن المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى كنقاط انطلاق رئيسية لتوفير خدمات تلقي اللقاحات بالمنازل لغير القادرين على الحركة".

    وقال مجاهد إنه بعد استقبال طلبات المواطنين يتم تعديل أماكن تلقي اللقاحات المحددة لهم على المنظومة الإلكترونية تلقائيًا من مراكز التطعيم المختلفة إلى المراكز الخاصة بتوفير اللقاحات بالمنازل، وإرسال قائمة المواطنين الذين يرغبون في الحصول على اللقاح بالمنازل لمديري المراكز للتواصل مع المواطنين لتوفير اللقاح بالمنزل لهم وذلك بعد تقييم حالتهم الصحية.

    وفي السياق أيضا أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الأشخاص غير القادرين على الحركة نتيجة كبر السن أو الإصابة بأمراض مزمنة ويعانون من مضاعفاتها، يمكنهم التواصل مع هيئة الإسعاف لطلب سيارة إسعاف لنقلهم إلى أقرب مركز لتلقي اللقاح، وذلك بعد تسجيلهم على المنظومة الإلكترونية والحصول على موعد التطعيم.

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